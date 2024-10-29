Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради, передає народний депутат Олексій Гончаренко.
Представляючи законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації, Литвиненко зазначив, що з початку мобілізації в Україні вже було призвано понад один мільйон осіб.
“Усього до сил оборони було призвано 1 млн 50 тисяч громадян. Планується призвати ще 160 тисяч осіб. Це дасть можливість укомплектувати частини до 85%”, — сказав Литвиненко.
- Рада продовжила воєнний стан і загальну мобілізацію ще на 90 днів
- Рейди ТЦК у ресторанах і на концертах є правильним кроком, — Стефанішина
- Зеленський вніс законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації