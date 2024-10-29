До Збройних сил України планується призвати не менше 160 тисяч громадян.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко під час засідання Верховної Ради, передає народний депутат Олексій Гончаренко.

Представляючи законопроєкти щодо продовження воєнного стану та мобілізації, Литвиненко зазначив, що з початку мобілізації в Україні вже було призвано понад один мільйон осіб.