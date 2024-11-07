Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров'я та Міністерство цифрової трансформації упродовж двох тижнів розроблять кроки для цифровізації процесів військово-лікарських комісій.

Про це йшлося на нараді під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук, повідомляє пресслужба ОП.

На нараді обговорювали законопроєкт про реформу системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.

Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, котрий передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.

“Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК”, — ідеться в повідомленні.

У заході взяли участь урядовці, представники Офісу Президента, Апарату РНБО та громадські організації, що займаються питаннями людей з інвалідністю.