Про це йшлося на нараді під головуванням заступниці керівника Офісу Президента Ірини Верещук, повідомляє пресслужба ОП.
На нараді обговорювали законопроєкт про реформу системи призначення статусу інвалідності та ліквідацію медико-соціальних експертних комісій.
Представники Міністерства охорони здоров’я розповіли про запровадження системи оцінки повсякденного функціонування людини з метою призначення інвалідності. Крім того, запропонували план цифровізації відповідного процесу, котрий передбачає три етапи, перший із яких має розпочатися 1 січня наступного року.
“Окрему увагу на нараді було приділено реформуванню військово-лікарських комісій, зокрема завдяки зменшенню бюрократії та створенню прозорого процесу проходження ВЛК. Це дасть змогу скоротити черги та розвантажити комісії. Упродовж двох тижнів Міноборони, МОЗ та Мінцифри розроблять кроки з цифровізації ВЛК”, — ідеться в повідомленні.
У заході взяли участь урядовці, представники Офісу Президента, Апарату РНБО та громадські організації, що займаються питаннями людей з інвалідністю.
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