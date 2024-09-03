Поблизу лінії фронту відкрився перший в Україні підземний шпиталь, де військові можуть отримати необхідну медичну допомогу після поранень.

Про це повідомили в Міноборони.

Шпиталь є частиною масштабного проєкту, який реалізується Міністерством оборони разом із Медичними силами “Схід”. У рамках цього проєкту планується збудувати понад двадцять таких підземних стабілізаційних пунктів.

Шпиталь побудований із шести міцних сталевих бункерів, кожен із яких має довжину 7,6 метра та діаметр 2,5 метра. В ньому передбачено системи вентиляції, водопостачання, водовідведення та альтернативні джерела живлення.

Для підвищення безпеки шпиталь оснащений системами радіоелектронної боротьби.

Підземний шпиталь включає:

дві операційні;

два реанімаційні блоки;

робоче приміщення;

зону відпочинку для медичного персоналу.

Він обладнаний сучасною медичною технікою: кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легень, кардіомоніторами та дефібриляторами.

Шпиталь здатний надавати допомогу понад 100 пораненим на добу та одночасно виконувати до чотирьох операцій.

Командир Медичних сил “Схід” Роман Кузєв зазначив, що цей підземний шпиталь є одним із найкращих серед подібних об’єктів, і висловив надію, що таких госпіталів буде побудовано ще більше.

Будівництво першого стабілізаційного пункту було реалізовано Міністерством оборони у співпраці з групою “Метінвест”.