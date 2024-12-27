У Збройних Силах України представили нову інформаційну платформу "На зв’язку", що орієнтована на військовослужбовців та їхні родини, зокрема родини полонених, зниклих безвісти, загиблих, поранених і звільнених з полону.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Інформаційна система об’єднує послуги від держави, громадських організацій та бізнесу, надаючи підтримку у таких сферах, як юридична допомога, психологічна підтримка, медичні послуги, навчання, рекрутинг і пільги. У рамках платформи залучено близько 100 партнерів.

Платформа містить дев’ять розділів, серед яких:

медичні послуги;

корисна інформація;

психологічна підтримка;

юридична допомога;

мапа знижок;

події;

освіта;

робота;

центри надання послуг.

Однією з функцій є “Мапа знижок”, яка містить інтерактивну карту із закладами, що пропонують акції та знижки для військових, з можливістю додавати нові пропозиції від користувачів після перевірки.

Крім того, у розділі “Робота” доступні вакансії, зокрема для військовослужбовців, звільнених з полону, а також осіб з інвалідністю, які хочуть продовжити службу або отримати відповідну підготовку.

Платформа створена з системою зворотного зв’язку, що дозволяє враховувати думки користувачів та покращувати сервіс. Зараз вона працює в тестовому режимі і доступна для використання через телефони, планшети та комп’ютери.