Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» був ухвалений Верховною Радою 8 жовтня 2024 року під номером 3993-ІХ.
“Цей закон надає власникам паїв додатковий час для оформлення земельних ділянок і вводить нові підходи до управління землею”, – зазначено у повідомленні.
Документ також передбачає відновлення обов’язкового підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників та продовження пілотного проекту з оновлення земельного кадастру до 2026 року.
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