Президент України Володимир Зеленський підписав закон, що передбачає продовження строку приватизації невитребуваних та нерозподілених земельних паїв до 2028 року.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин» був ухвалений Верховною Радою 8 жовтня 2024 року під номером 3993-ІХ.

“Цей закон надає власникам паїв додатковий час для оформлення земельних ділянок і вводить нові підходи до управління землею”, – зазначено у повідомленні.

Документ також передбачає відновлення обов’язкового підвищення кваліфікації для інженерів-землевпорядників та продовження пілотного проекту з оновлення земельного кадастру до 2026 року.