Про це повідомляє WSJ з посиланням на офіційного представника США.

«Український винищувач F-16 був знищений в результаті катастрофи в понеділок, за словами офіційного представника США, всього за кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.

Початкові повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масового російського ракетного обстрілу», – йдеться у повідомленні.