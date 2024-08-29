Про це повідомляє WSJ з посиланням на офіційного представника США.
«Український винищувач F-16 був знищений в результаті катастрофи в понеділок, за словами офіційного представника США, всього за кілька тижнів після того, як перший літак американського виробництва прибув в Україну.
Початкові повідомлення вказують на те, що літак не був збитий вогнем противника, хоча інцидент стався під час масового російського ракетного обстрілу», – йдеться у повідомленні.
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