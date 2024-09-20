З початку повномасштабної війни державні оператори з протимінної діяльності обстежили та розмінували 5308 км² української землі.

Про це повідомили в Міністерстві оборони України.

У 2024 році спеціалісти здійснили нетехнічне обстеження у 59 територіальних громадах, а 235 кв км ідентифіковано як імовірно забруднені вибухівкою.

Наразі гуманітарне розмінування здійснюється на 282 ділянках загальною площею 17,5 кв км, з них 88 ділянок загальною площею 7,23 квадрата уже передано територіальним громадам.

Крім того, відповідно до плану виконання заходів з очищення від вибухонебезпечних предметів земель сільськогосподарського призначення було обстежено та розміновано 2059 кв км. Цю територію вдалося повернути до продуктивного використання.