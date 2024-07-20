Від сьогодні в Україні почала працювати урядова «гаряча лінія» 15-49 під назвою «Струм». Громадяни та бізнес можуть телефонувати на лінію для розв'язання питань, пов’язаних з енергетичною галуззю.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що “гарячу лінію” створили для розв’язання наступних питань:

встановлення альтернативних джерел енергії для забезпечення власної енергонезалежності;

отримання інформації про посилення енергонезалежності свого будинку чи підприємства;

отримання інформації про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та щодо інших поточних питань щодо ситуації в енергетиці.

Крім того, звернувшись на цю телефонну лінію, можна дізнатися, як посилити енергонезалежність своєї оселі або підприємства, отримати інформацію про державні фінансові програми підтримки для встановлення додаткових потужностей генерації електроенергії та інші поточні питання щодо ситуації в енергетиці.

Консультації цілодобово надаються за номером 15-49.