В Україні активно розвивають власне виробництво зброї на випадок, якщо постачання боєприпасів від США скоротяться після приходу до влади обраного президента Дональда Трампа. Одним із символів цього прагнення до автономії є розробка нової крилатої ракети "Трембіта".

Про це пише The Telegraph.

Ракета “Трембіта”, яка перебуває в розробці з 2023 року, стане відповіддю на можливі обмеження постачання американських ракет, зокрема таких, як ATACMS.

“Трембіта” має просту конструкцію: трубоподібний корпус, квадратні крила та пульсуючий реактивний двигун. Її головна перевага – низька вартість, всього 10 тис. доларів США за одиницю, що робить її доступною для масового виробництва.

Ракета має дальність 145 км і бойову частину вагою 18 кг. Проте українська компанія PARS працює над більш потужною версією, здатною досягати Москви.

Враховуючи зростаючі потреби в далекобійних ударах, розробка “Трембіти” є важливим кроком до посилення обороноздатності країни, незалежно від зовнішніх постачальників.

“Щоб відповісти на масовані російські обстріли українських міст, баз, електростанцій і фабрик – атаки, які вбили чи поранили тисячі українців – Україні потрібно значно збільшити власні обстріли російських міст, баз, нафтопереробних заводів та фабрик. Невеликі кількості ракет ATACMS та крилатих ракет Storm Shadow/SCALP-EG, які Україна отримала від США, Великобританії та Франції, не є достатніми для інтенсивної кампанії дальніх ударів”, — пише видання.

Україна активно готується до ситуації, коли міжнародна допомога може скоротитися, і вже сьогодні працює над забезпеченням власних запасів зброї для продовження боротьби.