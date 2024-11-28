Аварійні відключення електроенергії в Україні більше не застосовуються.

Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.

“Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Україна зазнала чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Армія РФ вдарила по обʼєктах енергетики в різних регіонах країни, що спричинило термінове введення екстрених відключень електроенергії.