Про це повідомила пресслужба “Укренерго”.
“Усі споживачі повертаються до графіків погодинних відключень”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, Україна зазнала чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Армія РФ вдарила по обʼєктах енергетики в різних регіонах країни, що спричинило термінове введення екстрених відключень електроенергії.
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