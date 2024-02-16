Якщо брати ВЛК то проводиться колосальна робота по перевірці раніше наданих довідок. Тому що це теж треба перевіряти. Ми вилучили 45 тисяч медичних справ, які зараз підуть на ретельні перевірки спільно з ВЛК областей і МСЕК уже на найвищому рівні. І вже є навіть напрацювання по скасуванню виданих раніше документів. Тільки в результаті наших запитів центральною ВЛК та ВЛК в регіонах 7,5 тисяч довідок про непридатність залишено в силі, а 1200 скасовано, — очільник Головного слідчого управління Максим Цуцкірідзе.

Окрім того, додав посадовець, правоохоронці направили до МСЕК 21 тисячу медико-експертних справ про встановлення інвалідності. У результаті 6,3 тис. з них були визнані сумнівними, їх направили на ще один розгляд.

Як проінформував Цуцкірідзе, минулого року Нацполіція оголосила посадовцям ТЦК, ВЛК, МСЕК та їх спільникам 63 підозри.