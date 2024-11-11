Аварійні відключення електрики, запроваджені вранці через загрозу ракетного удару, були скасовані по всій Україні.

Про це повідомили в енергохолдингу ДТЕК.

“Екстренні відключення світла скасовано. Київ, Київська, Дніпропетровська, Донецька та Одеська областях: за вказівкою Укренерго поступово повертаємо світло”, – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК зауважили, що підключення споживачів займе певний час.

Нагадаємо, у різних областях України були запроваджені екстрені відключення світла через загрозу російських атак. У КМВА зазначали, що такі заходи є превентивними та закликали зберігати спокій.