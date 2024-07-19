Денис Малюська

Про це він сказав в коментарі кореспонденту “Укрінформу” в Гаазі.

За словами Малюськи, Київ із партнерами продовжує переговори стосовно створення спецтрибуналу, і хоча вони “затягнулися”, останнім часом країни учасниці дискусій “просунулись дуже далеко”.

“Приблизний формат трибуналу, який видається членам перемовин оптимальним, він більш-менш визначений. Усе має більш-менш оптимістичний вигляд. Є шанси, що вже цієї осені, можливо, ми вийдемо на якісь фінальні компроміси та бачення формату трибуналу”, припустив він.

Міністр, однак, застеріг, що остаточне рішення залежатиме від переговорної групи, так званої Core Group, та бачення урядів і парламентів країн-учасниць.

“Ключова проблема, яка була, є, і залишиться, яку потрібно відстежувати як маркер успіху чи неуспіху перемовин, – це можливість засудження Путіна, його найближчого оточення таким трибуналом”, сказав Малюська, додавши, що саме стосовно можливого зняття імунітету з цих осіб і тривають найбільші дискусії.

Обговорення стосовно спецтрибуналу щодо злочину агресії тривають із 2022 року, але практичного прогресу в цьому питанні тривалий час не було.

Головна причина полягає в тому, що Україна виступає за створення міжнародного трибуналу (тобто на базі міжнародної організації), а ключові західні союзники – за так званий гібридний формат (коли трибунал відбувається за українським законодавством, але з підтримкою міжнародних партнерів).

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