Міністерство аграрної політики та продовольства спільно з Держпродспоживслужбою та Міністерством цифрової трансформації запускають Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Це нововведення дозволить підвищити безпеку та сформувати відповідальне ставлення до утримання тварин в Україні.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик зазначив, що реєстр надасть можливість отримати реальні дані про кількість домашніх тварин і контролювати їх вакцинальний статус. Це сприятиме зниженню ризиків поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ.

Реєстр буде впроваджений у два етапи. На першому етапі, що вже стартував, зосередяться на залученні ветеринарних клінік та лікарів до роботи з платформою. Для цього заплановані навчальні вебінари та технічна підтримка. Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватися в реєстрі, подавши заявку до Держпродспоживслужби.

Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру — кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.

Зазначається, що перевагами Реєстру для власників тварин стануть:

безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину;

полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились;

у наступному році, після появи ветеринарного паспорта у “Дії”, спрощення подорожей з тваринами по Україні.

Запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин — це також важливий крок у гармонізації законодавства України з європейськими вимогами щодо добробуту тварин.