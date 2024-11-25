Про це повідомили в Мінагрополітики.
Заступник міністра аграрної політики та продовольства Денис Башлик зазначив, що реєстр надасть можливість отримати реальні дані про кількість домашніх тварин і контролювати їх вакцинальний статус. Це сприятиме зниженню ризиків поширення небезпечних інфекцій, таких як сказ.
Реєстр буде впроваджений у два етапи. На першому етапі, що вже стартував, зосередяться на залученні ветеринарних клінік та лікарів до роботи з платформою. Для цього заплановані навчальні вебінари та технічна підтримка. Державні та приватні ветеринарні заклади можуть авторизуватися в реєстрі, подавши заявку до Держпродспоживслужби.
Після успішної авторизації ветеринарний заклад буде готовий розпочати реєстрацію домашніх тварин разом з офіційним стартом другого етапу запуску Реєстру — кампанії з реєстрації тварин, про яку буде оголошено додатково.
Зазначається, що перевагами Реєстру для власників тварин стануть:
- безпроблемне відновлення з Реєстру втрачених документів і даних про зареєстровану тварину;
- полегшений пошук зареєстрованих тварин, які загубились;
- у наступному році, після появи ветеринарного паспорта у “Дії”, спрощення подорожей з тваринами по Україні.
Запуск Єдиного державного реєстру домашніх тварин — це також важливий крок у гармонізації законодавства України з європейськими вимогами щодо добробуту тварин.
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