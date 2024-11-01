Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що український уряд ухвалив зміну до постанови про використання радіочастот.
“Запускаємо пілотний 5G в Україні. У трьох містах протестують сумісність 5G з військовим обладнанням. Пілот триватиме 2 роки і пройде у два етапи”, — зазначив Федоров.
За його словами, під час випробувань Національна комісія, яка здійснює регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК) та Український державний центр радіочастот перевірять, чи не впливає обладнання 5G на роботу військових мереж.
“5G здатен передавати дані в 10 разів швидше, ніж 4G, тому створює нові можливості для обміну великими обсягами інформації на надвисоких швидкостях”, — пише Федоров.
Він зазначив, що це один із ключових кроків до повноцінного запуску 5G в Україні, який планують завершити до 2030 року.
Крім того, нова постанова забезпечить більшу гнучкість для операторів мобільного зв’язку: частоти 2100 МГц тепер можна використовувати не лише для технології 3G, а й для 2G або 4G. Також скасування використання частот 694–862 МГц для аналогового та цифрового телебачення звільнить ці частоти для мобільного зв’язку.
“Працюємо над забезпеченням якісного звʼязку попри повномасштабну війну”, — резюмував міністр.
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