Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Щоб скористатися програмою, користувачі мають увійти до розділу “Сервіси” у додатку “Дія”, обрати єКнига, відкрити рахунок у банку зі списку, а потім подати заявку на виплату.
“Гроші можна буде витратити протягом трьох місяців з дня нарахування в книгарнях, які долучилися до програми. Якщо кошти не будуть використані, вони повернуться на рахунок Українського інституту книги”, – зазначив Шмигаль.
Програма єКнига має подвійне завдання: популяризація читання серед молоді та підтримка вітчизняних видавців, які зазнали втрат через російську агресію.
Він наголосив, що ця ініціатива сприятиме відновленню видавничої галузі та підтримає українську культуру, водночас мотивуючи молодь читати книги рідною мовою.
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