Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

За даними міністерства, бета-тест відбуватиметься в 3 етапи. Спершу буде перевірка функціоналу в тестовому середовищі, тоді — підготовка до навчального року, і нарешті — тестування в реальних умовах навчального року.

Тестуватимуть різні можливості:

для школярів: цифровий освітній документ Мрія ID, навчальні досягнення, план дня і список завдань із дедлайнами, захищені чати на базі Signal;

цифровий освітній документ Мрія ID, навчальні досягнення, план дня і список завдань із дедлайнами, захищені чати на базі Signal; для батьків: динаміку і статистику досягнень дитини, розклад, оцінки та домашні завдання, безпечні чати на базі Signal;

динаміку і статистику досягнень дитини, розклад, оцінки та домашні завдання, безпечні чати на базі Signal; для вчителів: календарний план, розклад, журнал, домашні завдання, бібліотеку контенту для професійного розвитку, чати на базі Signal.

Минулого року Володимир Зеленський анонсував створення застосунку “Мрія”, а вже восени провів першу презентацію проєкту освітньої системи.

У Мінцифри повідомляли, що завданням системи буде аналіз стандартів освіти, вчителів, контенту, який дитина споживає додатково, які в дитини цілі. Далі на основі штучного інтелекту система допомагатиме через розуміння освітньої траєкторії знаходити корисний контент.

У “Мрії” будуть щоденники, контент, інформація про педагогів, можливості щодо пропозиції інновацій для закладів освіти, грантові можливості, а також якісна інформація про систему освіти.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що система “Мрія” міститиме в собі всі необхідні послуги для дітей, їх виховання, освіти, розвитку і майбутнього.