З метою посилення своїх довгострокових зобов'язань перед Україною на тлі війни з Росією, НАТО розглядає можливість призначення нового постійного посланника в Києві.

Про це повідомляє FP.

Згідно з планом, який буде представлений на майбутньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні, передбачається створення нової посади “старшого цивільного представника” НАТО в Україні за аналогією з посадою, яку НАТО створила в Афганістані під час своєї присутності в цій країні. Зазначається, що новий посол буде координувати підтримку України з боку Альянсу, зокрема надходження військової допомоги Києву від західних партнерів.

“Ми шукаємо шляхи інституціоналізації частини двосторонньої підтримки, яка надходить до України, і введення її в альянс НАТО, щоб забезпечити більшу узгодженість цієї допомоги та забезпечити адекватний розподіл тягаря між альянсом у нашому колективі. підтримки України”, – заявила журналістам Джуліанна Сміт, посол США в НАТО.

Проте інші офіційні особи в НАТО в приватному порядку розглядають роль представника як частину розбавленого пакету, який не відповідає головній меті Києва, а саме офіційно приєднатися до альянсу.

“Це частина втішного призу, який ми всі намагаємося створити. Це ще один приклад того, що ми робимо замість того, що насправді хоче від нас Україна”, — сказав один із офіційних осіб НАТО, який на умовах анонімності говорив про делікатні внутрішні обговорення НАТО.

За словами видання, найбільші прихильники України в Європі, особливо в країнах Східної Європи, наполягали на тому, щоб країна отримала офіційне запрошення приєднатися до НАТО як повноправного члена на майбутньому саміті, але Сполучені Штати та Німеччина заблокували цю спробу.

Питання про те, коли і чи запрошувати Україну до НАТО і фактично розпочати процес вступу, залишається гострою темою серед офіційних осіб альянсу.