Президент України Володимир Зеленський підписав Закон України № 4071-IX, який запроваджує Реєстр відомостей про дітей, примусово переміщених або депортованих у зв’язку з війною Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради.

Закон також регулює створення спеціальної системи обліку даних про завдану шкоду життю та здоров’ю фізичних осіб.

У цьому реєстрі зберігатиметься інформація про порушення немайнових прав постраждалих, що включає фізичні травми, катування, жорстоке ставлення, позбавлення доступу до освіти, медичної чи соціальної допомоги.

“Обліку підлягатиме інформація про шкоду особистим немайновим правам, завдану починаючи з 19 лютого 2014 року громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які на законних підставах перебували на території України”, – йдеться у повідомленні.

Мета закону полягає у створенні бази для системного обліку всіх постраждалих внаслідок війни, щоб у майбутньому забезпечити відповідальність агресора та відшкодування завданих збитків.