Верховна Рада ухвалила Закон «Про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України».

Про це повідомила у співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко у Телеграмі.

За словами Геращенко, законопроєкт №9042-1 у другому читанні підтримали 232 народні депутати.

Закон передбачає створення державного реєстру дітей, постраждалих від збройної агресії Росії, а також компенсацію дітям за шкоду їхньому життю та здоров’ю, завдану внаслідок агресії РФ. Ці компенсації здійснюватимуться шляхом репарацій та міжнародної фінансової допомоги.

Закон гарантує надання постраждалим дітям соціальних послуг відповідно до їхніх індивідуальних потреб, включно з підтримкою у разі психічних розладів, насильства, втрати батьків, примусової депортації чи отримання інвалідності.

Для дітей, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками, передбачена медична та психологічна допомога, а також реабілітаційні заходи. Постраждалі від збройної агресії діти матимуть доступ до оздоровчих і відпочинкових послуг.