На засіданні 25 жовтня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про створення резерву для будівництва оборонних споруд та інженерних об'єктів.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

“Створюємо необхідний резерв для будівництва фортифікаційних та інженерних споруд. Це буде запас необхідних матеріалів, що дозволить швидко розгортати будівництво фортифікацій там, де це необхідно і де визначать наші військові”, – повідомив Шмигаль.

Крім того, уряд виділив додаткові 142 мільйони гривень на відновлення шести проєктів. Зокрема, 64,5 мільйонів гривень будуть спрямовані на реконструкцію корпусу лікарні в Запоріжжі, 60 мільйонів гривень — на ремонт трьох багатоквартирних будинків в Ірпені, а 18 мільйонів гривень — на ремонт двох багатоквартирних будинків у Бучі.