Про це повідомляє пресслужба Міністерства національної єдності.
Агенція займатиметься питаннями інтеграції та соціальної адаптації українців, які були змушені покинути свої домівки через різні обставини, зокрема через військові дії. Вона також буде сприяти збереженню національної ідентичності українців за межами країни.
Міністр національної єдності Олексій Чернишов підкреслив, що створення Агенції є важливим кроком у діяльності відомства, який відкриває нові можливості для системного розв’язання питань, що стосуються українців у діаспорі. Це має на меті забезпечити більш ефективну підтримку та допомогу громадянам України, які опинилися за межами своєї країни.
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