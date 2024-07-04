роздрібна торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склав 44,8%);

інформаційні технології – майже 16 тисяч (+65,9%);

інші послуги – 9,7 тисячі (+60,8%).

Закриття компаній

Понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність за перше півріччя. Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200 од. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187 од., Львівська – 127 од. та Запорізька – 96 од.

Серед напрямків діяльності сформувався такий антирейтинг:

оптова торгівля – 194 компанії;

операції з нерухомістю – 148 од.;

будівництво – 95 од.

Водночас за вказаний період в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.