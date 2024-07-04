Про це свідчать дані YouControl.Market.
Закриття ФОПів
Зазначається, що найбільше ФОПів закрилося у травні та січні – понад 16 тисяч кожного місяця. Традиційно, лідером із кількості закритих ФОПів є Київ – понад 12 тисяч. У Харкові припинили діяльність 5,3 тисячі, 3,8 тисячі – в Одесі, 3,3 тисячі – у Дніпрі та 2,8 тисячі – у Львові.
Найбільше ФОПів закрили у таких секторах:
- роздрібна торгівлі – понад 29 тисяч (приріст закриття у порівнянні з 2023 роком склав 44,8%);
- інформаційні технології – майже 16 тисяч (+65,9%);
- інші послуги – 9,7 тисячі (+60,8%).
Закриття компаній
Понад 1,5 тисячі компаній припинили діяльність за перше півріччя. Найбільше підприємств закрили у Києві – понад 200 од. Серед областей лідерами по закриттях стали Дніпропетровська – 187 од., Львівська – 127 од. та Запорізька – 96 од.
Серед напрямків діяльності сформувався такий антирейтинг:
- оптова торгівля – 194 компанії;
- операції з нерухомістю – 148 од.;
- будівництво – 95 од.
Водночас за вказаний період в Україні зареєстрували понад 13 тисяч нових компаній та майже 148,5 тисяч ФОПів. Ці показники також зросли у порівнянні з першим півріччям 2023 року. За аналогічний період 2023 року українці зареєстрували майже 12,5 тисяч компаній та 134 тисячі ФОПів.
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