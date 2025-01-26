Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр
За його інформацією, завтра, 27 січня, в Україні буде хмарно з проясненнями. Без опадів. У південно-східній частині вночі та вранці місцями туман.
Вітер південний, 5-10 м/с, в Карпатах місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°, на Прикарпатті та в Криму 9-14°; у східних областях та в Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 2-7° тепла.
У Києві та області хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура вночі 0-5° тепла, вдень 5-10°; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 7-9°.