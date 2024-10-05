Від початку 2024 року в Україні у дорожніх аваріях загинули майже дві тисячі людей, ще майже 21 тисяча — зазнала травм. Найбільше аварій зафіксовано у Києві, на Дніпропетровщині та Одещині.

Про це інформує платформа Опендатабот.

Зазначається, що станом на жовтень поточного року в Україні трапилось 16 621 ДТП з постраждалими. Це на 11% більше, ніж за той самий період 2023-го. Внаслідок цих аварій загинуло 1 918 людей, ще 20 862 особи отримали травми.

Найбільше ДТП трапилось у Києві (1393 аварії), у Дніпропетровській області (1350) та на Одещині (1148).

Примітно, що саме в Одеській області кількість аварій цьогоріч рекордно зросла аж на 40%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Кількість загиблих у цьому регіоні збільшилась на 70%.

Найнебезпечнішими автодорогами за кількістю ДТП визнані три траси: M-06 Київ — Чоп, М-30 Стрий — Умань — Дніпро — Ізварине та M-03 Київ — Харків — Довжанський.

Повідомляється, що майже половина аварій в Україні стається через порушення швидкості руху: 39,9%. Також у переліку причин ДТП — порушення правил маневрування (23%) та порушення правил проїзду перехресть (9,6%).