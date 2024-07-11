З 11 липня 2024 року з продажу мають зникнути ароматизовані сигарети, тютюн для самокруток, електронні сигарети та рідини до них, а також сигаретні упаковки з неналежним маркуванням.

Про це пише Центр громадянського представництва “Життя”.

Зазначається, що Закон України №1978-XI “Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну” набув чинності 11 липня 2023 року, але ще рік був відведений на реалізацію залишків тютюнових та нікотинових виробів, введених в обіг до набрання чинності відповідних положень. Цей термін закінчився, і відсьогодні вказані заборони повністю набули сили.

Таким чином, з 11 липня 2024 року всі упаковки тютюнових виробів для куріння мають бути з оновленими медичними попередженнями: на 65% площі найбільшої сторони пачки має бути розміщено зображення хвороб, спричинених курінням, і текст, який застерігає про шкоду та наслідки куріння. Для людей, які прагнуть позбутися залежності, на пачці розміщено QR-код — посилання на безоплатний сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від вживання тютюну “Я кидаю курити!”.

Нові норми маркування тютюнових виробів набули чинності 11 січня 2024 року відповідно до Наказу №747 МОЗ України. Всього розроблено 3 групи наборів, кожна з яких містить 14 медичних попереджень. Ці набори будуть оновлюватися кожного року, забезпечуючи щорічну зміну графічних зображень.

Також відсьогодні заборонено продаж ароматизованих сигарет та е-сигарет. Окрім того, було встановлено заборону низки добавок (наприклад, вітаміни) до тютюнових виробів та е-сигарет, які могли вводити споживачів в оману щодо наслідків вживання цих виробів. Також було оновлено вимоги до складу рідин для е-сигарет та вимоги щодо звітності виробників та дистриб’юторів тютюнових виробів та е-сигарет.