Концерн KNDS, який виробляє, зокрема, гармати Caesar, оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні.

Про це повідомила французька телемережа BFM TV.

За інформацією видання, представники KNDS оголосили про будівництво заводу в Україні в присутності президента Володимира Зеленського у п’ятницю, 7 червня, коли той перебував у Парижі.

Дочірнє підприємство KNDS в Україні займатиметься виробництвом військової техніки та боєприпасів.

Два протоколи про наміри, один про створення сервісного центру Caesar, другий про 3D-друк запчастин, підписали представники KNDS France та української компанії ENMEK. Також офіційно оформлено контракт про передачу на українську територію ліцензійного виробництва снарядів калібру 155 мм.

«Терміновість полягає в тому, щоб запчастини були на українській землі та щоб мати можливість вивезти ці частини неподалік від поля бою», — заявив міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорню.