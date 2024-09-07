Про це йдеться у дописі міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.
За його словами, Офіс протимінної діяльності ДСНС — це координаційний орган, який відповідає за планування, моніторинг та практичну складову виконання завдань з розмінування, а також здійснює сертифікацію та контроль якості роботи операторів протимінної діяльності.
Клименко заявив, що вже провів нараду з регіональними керівниками ДСНС та заслухав оперативні доповіді щодо процесу розмінування.
Очільник відомства додав, що лише за минулу добу сапери системи МВС обстежили понад 200 гектарів території й знищили майже 600 вибухонебезпечних предметів. Це все відстежують фахівці в реальному часі на інтерактивній мапі — кількість залучених сил та засобів, потенційно забруднені та вже очищені території тощо.
“Запуск Офісу протимінної діяльності є важливим кроком у протидії мінній загрозі в Україні. Він допоможе не лише посилити контроль над розмінуванням, координацію цього процесу, а й ефективніше взаємодіяти з громадянами у сфері мінної безпеки”, — наголосив Клименко.
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