З 1 січня 2025 року Кабінет Міністрів України відновить державний контроль за якістю ліків і дотриманням ліцензійних вимог у сферах виробництва, торгівлі та імпорту лікарських засобів.

Про це заявив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

За словами Тараса Мельничука відновлений контроль стосуватиметься також дотримання ліцензійних умов щодо культивування рослин, які містять наркотичні та психотропні речовини, а також регулюватиме всі етапи обігу таких речовин — від виробництва до знищення.

Крім того, поновиться нагляд за дотриманням ліцензій на виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, імпорт лікарських засобів, затверджений постановою №929 від 2016 року.

Ці заходи спрямовані на підвищення якості ліків на українському ринку та посилення безпеки в обігу наркотичних засобів і прекурсорів.