Про це заявив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
За словами Тараса Мельничука відновлений контроль стосуватиметься також дотримання ліцензійних умов щодо культивування рослин, які містять наркотичні та психотропні речовини, а також регулюватиме всі етапи обігу таких речовин — від виробництва до знищення.
Крім того, поновиться нагляд за дотриманням ліцензій на виробництво, оптову і роздрібну торгівлю, імпорт лікарських засобів, затверджений постановою №929 від 2016 року.
Ці заходи спрямовані на підвищення якості ліків на українському ринку та посилення безпеки в обігу наркотичних засобів і прекурсорів.
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