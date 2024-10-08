Дата святкування не є випадковою. У жовтні 1016 року Ярослав Мудрий зіткнувся в битві із Святополком, після чого була створена “Руська Правда” — важливий правовий документ, який визначив основи правових відносин Русі.
Число 8 стало символічним, оскільки воно є результатом додавання цифр того історичного року: 1+0+1+6=8.
Сучасним символом правосуддя є образ богині Феміди, чий меч, терези та пов’язка на очах втілюють справедливість, силу та безпристрасність.
Для українського суспільства, як і для будь-якої нації, професія юриста є вкрай важливою. Саме на правознавчу спільноту покладається відповідальність за утвердження принципу верховенства права, вдосконалення законодавства, зміцнення правових гарантій для різних верств населення, а також підвищення правосвідомості та правової культури.
Юристи вважають, що для належного функціонування держави основний Закон — Конституція — не повинен обмежувати права і свободи громадян, а, навпаки, розширювати їх. Основне завдання юристів полягає в служінні закону та захисті цих прав і свобод.