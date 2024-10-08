Щорічно 8 жовтня в Україні святкують День юриста — професійне свято для юрисконсультів, адвокатів, нотаріусів, суддів, прокурорів та всіх, хто захищає права та інтереси громадян. Свято було започатковане у 1997 році, коли Президент України підписав відповідний указ.

Дата святкування не є випадковою. У жовтні 1016 року Ярослав Мудрий зіткнувся в битві із Святополком, після чого була створена “Руська Правда” — важливий правовий документ, який визначив основи правових відносин Русі.

Число 8 стало символічним, оскільки воно є результатом додавання цифр того історичного року: 1+0+1+6=8.

Сучасним символом правосуддя є образ богині Феміди, чий меч, терези та пов’язка на очах втілюють справедливість, силу та безпристрасність.