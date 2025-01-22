Щороку 22 січня українці відзначають одну з ключових дат національної історії – День Соборності України. Цей день символізує єдність усіх українських земель та нагадує про історичну подію – проголошення Акта Злуки між УНР і ЗУНР у 1919 році.

День Соборності щороку припадає на 22 січня. У 2025 році українці відзначають цю подію в умовах безпекових викликів, але зі збереженням прагнення до об’єднання та національної єдності.

Історія свята

22 січня 1919 року в Києві, на Софійському майдані, урочисто проголосили об’єднання Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Цей Акт Злуки став важливим кроком у формуванні єдиної суверенної Української держави.

Під час радянської епохи святкування Дня Соборності перебувало під забороною. Проте українці, зокрема політичні емігранти та мешканці Західної України, продовжували зберігати пам’ять про цю дату. У країнах Західної Європи та США 22 січня відзначали як день незалежності та єдності України.

Традиції та символи свята

Однією з головних традицій Дня Соборності є створення живого ланцюга єдності, який символізує об’єднання українських земель. Вперше ця традиція була започаткована у 1990 році, коли тисячі людей з’єднали свої руки в ланцюг від Києва до Львова, охоплюючи інші міста, як-от Тернопіль, Житомир та Рівне.

Культурним символом соборності вважається пісня «За Україну» на слова Миколи Вороного. Вірш, написаний у 1917 році, швидко став популярним серед українських січових стрільців і поширився по всій країні.

Святкування у 2025 році

Цьогоріч урочистості проходитимуть із врахуванням безпекових обмежень. Українців закликають відповідально брати участь у святкових заходах, зокрема долучатися до онлайн-трансляцій. День Соборності залишається важливим нагадуванням про силу єдності та прагнення до незалежності, що єднає всіх українців.