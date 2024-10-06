Свято щорічно відзначається в першу неділю жовтня, ТРО — один з наймолодших родів військ, створений у 2022 році.

З нагоди свята українців привітав Головнокомандувач ЗС України Олександр Сирський.

“Воїни ТрО неодноразово доводили та продовжують підтверджувати свою ефективність та майстерність безпосередньо у боях на найгарячіших напрямках фронту”, — написав він.



Зазначимо, що підрозділи територіальної оборони з 1 січня 2022 року стали окремим родом військ Збройних сил України.

Про нагороди бійців ТРО до їхнього свята повідомили Сили Територіальної оборони в Іnstagram.

“До цього дня Командувач Сил територіальної оборони Збройних Сил України генерал-майор Ігор Вікторович Плахута відзначив керівництво Київська православна богословська академія за підтримку військовослужбовців та підготовку висококваліфікованих капеланів”, — йдеться в дописі.

Військові капелани Сил територіальної оборони священники Олексій Сокіл та Андрій Апаров 4 жовтня 2024 року вручили Грамоти Командувача Сил ТрО ректору Київської православної богословської академії професору протоієрею Олександру Трофимлюку та керівнику навчального відділу Богдані Іоанівні Дрофяк.

Нагадаємо, у вересні 2020 року чинний президент України Володимир Зеленський підписав Указ “Про День територіальної оборони України”. Згідно з документом це свято щорічно відзначається в першу неділю жовтня. Головна мета цього дня – наголосити на важливій ролі територіальної оборони, яка забезпечує обороноздатність і територіальну цілісність України. Бійці займаються охороною критично важливих об’єктів інфраструктури, беруть участь у боротьбі з диверсійно-розвідувальними силами та захищають мирне населення від ворога.