Станом на ранок 13 жовтня, через обстріли та технічні проблеми без світла залишаються 503 населені пункти.

Про це повідомило Міністерство енергетики.

“Минулої доби енергетики відновили живлення для 6591 споживача, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень. На ранок залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 503 населених пункти”, – йдеться у повідомленні.

За останню добу в Запорізькій та Херсонській областях знову були знеструмлення через бойові дії.

В Херсонській області дрон влучив у підстанцію, через це загорілося обладнання і виникли перебої з електрикою. Пожежу загасили, і всі споживачі отримали світло по резервній лінії.

А через негоду у Кіровоградській області без світла залишилися 5 населених пунктів, а в Миколаївській – 2.

Також у Сумській області через технічні проблеми було знеструмлено підстанції та побутових споживачів, але електропостачання вдалося відновити.

На сьогодні очікується імпорт електроенергії з Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини та Молдови загальним обсягом 10 900 МВт-год і потужністю 1400 МВт.

У Міністерстві енергетики зазначили, що енергосистема залишається збалансованою, хоча постійні ворожі атаки призводять до пошкоджень, що ускладнюють її стабільну роботу.