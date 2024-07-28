Про це пишуть в Офісі Генерального прокурора.
“Більше ніж 2051 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 28 липня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 564 дитини загинуло та понад 1487 отримали поранення різного ступеня тяжкості”, – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що найбільше дітей постраждало у таких областях:
- Донецькій – 567;
- Харківській – 407;
- Дніпропетровській – 161;
- Херсонській – 159;
- Київській – 131;
- Запорізькій – 123.