Про це пише моніторинговий канал.
“В Україні ніч пройшла без “Шахедів” вперше за останні 48 діб”, —йдеться у повідомленні.
Останній раз Повітряні сили не повідомляли про нічну атаку шахедами в ніч з 28 на 29 серпня. Загалом війська РФ майже щоночі запускають ударні БПЛА по українських містах з початку літа 2024 року.
Нагадаємо, 9 жовтня, Сили оборони України вдарили по базі зберігання БПЛА “Шахед” у районі населеного пункту Октябрьський у Краснодарському краї Росії.
За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкта була вторинна детонація.
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