У ніч з 13 на 14 жовтня російська армія не атакувала Україну "Шахедами" вперше за останні 48 діб.

Про це пише моніторинговий канал.

“В Україні ніч пройшла без “Шахедів” вперше за останні 48 діб”, —йдеться у повідомленні.

Останній раз Повітряні сили не повідомляли про нічну атаку шахедами в ніч з 28 на 29 серпня. Загалом війська РФ майже щоночі запускають ударні БПЛА по українських містах з початку літа 2024 року.

Нагадаємо, 9 жовтня, Сили оборони України вдарили по базі зберігання БПЛА “Шахед” у районі населеного пункту Октябрьський у Краснодарському краї Росії.

За наявною інформацією там зберігалося близько 400 ударних дронів. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано точне влучання в ціль. На території об’єкта була вторинна детонація.