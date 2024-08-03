За повернення спеки вище 30 градусів, ситуація в енергосистемі може змінитися і тоді знову діятимуть графіки відключень світла. Наразі ж “Укренерго” не запроваджує обмежень споживання електроенергії, бо електроенергії в системі вистачає на всі потреби.

Про це розповів голова правління НЕК “Укренерго” Володимир Кудрицький в інтерв’ю Oboz.ua.

“Спека вище 30 градусів ще може повернутися, і тоді ситуація в енергосистемі може змінитися. Слідкуйте за нашими повідомленнями й за повідомленнями ваших обленерго. Ми ж продовжуємо працювати не лише над ремонтами та розбудовою захисту, а й над пошуком рішень залучення в Україну більшої кількості електроенергії з Європи”, – пояснив Кудрицький.

За його словами, “Укренерго” намагаються збільшити технічні можливості для імпорту, аби Україна змогла більше струму купувати в Євросоюзі під час зростання дефіциту.

“Активно працюємо з польською стороною, щоб збільшити технічні можливості та обсяг постачання електроенергії в Україну восени й взимку. Напрацьовуємо варіанти, які мають компенсувати дефіцит, спричинений російськими атаками. Коли будуть досягнені домовленості, повідомимо докладніше”, – зазначив голова правління “Укренерго”.

Нагадаємо, у суботу, 3 серпня, відключення світла по Україні не передбачені. Причиною цього в “Укренерго” назвали зниження споживання через похолодання та повернення в роботу двох блоків АЕС.