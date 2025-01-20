20 січня в Україні вшановують пам'ять "Кіборгів" — захисників Донецького аеропорту, які тримали оборону цього стратегічного об'єкта від 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року. Бої за аеропорт завершились лише після його повної руйнації.

Офіційно День пам’яті Кіборгів було встановлено у 2022 році спільним Наказом міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних Сил України. До цього дня в Україні 16 січня вшановували пам’ять захисників ДАПу.

Захисники Донецького аеропорту, яких ворог називав “кіборгами”, утримували об’єкт понад 242 дні. Вони стали символом незламності, адже, незважаючи на постійні атаки та умови, що загрожували життю, вони мужньо відстоювали аеропорт.

“Кіборги вистояли, не вистояв бетон”, – говорять про ті страшні події, згадуючи незламний дух українських військових.

18-20 січня 2015 року сили антитерористичної операції утримували перший поверх аеропорту, у той час як інші поверхи були під контролем противника. Бойовики скористались перемир’ям для евакуації поранених, замінували аеропорт і підірвали будівлю.

У обороні ДАПу також брали участь медики та волонтери, які надавали необхідну допомогу і підтримку українським військовим.