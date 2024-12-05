В Україні планують заборонити переведення медичних працівників до піхоти. Для цього буде розроблено додаткове законодавство на період воєнного стану.

Про це йдеться у відповідному указі №817/2024 президента України Володимира Зеленського.

Президент України ввів в дію рішення Ради національної безпеки та оборони, яке надає уряду низку завдань.

Зокрема, уряд має розробити додаткове нормативно-правове врегулювання “встановлення на період дії воєнного стану заборони на призначення осіб з медосвітою на посади військової служби, які безпосередньо не пов’язані із медичною практикою (службою)”.

Це обмеження не поширюватиметься на випадки, коли призначення відбувається за власним бажанням особи.

Бронювання медиків

Крім того, уряд має опрацювати за місяць питання щодо можливого перегляду умов бронювання військовозобовʼязаних медпрацівників, фахівців з реабілітації та інших працівників сфери охорони здоровʼя.

Зокрема, це стосується зняття обмежень щодо кількості військовозобовʼязаних працівників закладів охорони здоровʼя державної та комунальної форм власності.

Також обласні держадміністрації хочуть зобовʼязати узгоджувати з органами виконавчої влади критерії, за якими вони визначають підприємства критично важливими.