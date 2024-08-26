Про це повідомляє ДТЕК у Телеграмі.
“Укренерго надав розпорядження ввести екстрені відключення світла. Звертаємо увагу, що під час екстрених відключень графіки, які можуть бути спрогнозовані заздалегідь, – не діють”, – йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, вранці 26 серпня по всій Україні оголошена повітряна тривога. Росія запустила ракети, вибухи лунають у Києві, Харкові, Луцьку.
Також київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі повідомляє, що через російську повітряну атаку є перебої з енерго- та водопостачанням у столиці.
“У кількох районах столиці перебої з енергопостачанням. Як зазначають фахівці, це повʼязано з проблемами в загальноукраїнській енергетичній мережі”, – ідеться у повідомленні.
За словами мера, на правому березі Києва через відключення світла є перебої з водопостачанням.
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