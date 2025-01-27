Протягом останніх шести місяців 93 українські компанії в обхід законодавства приховали свої зв’язки з Росією.

Про це повідомляє “Опендатабот”.

Станом на травень 2024 року в Україні діяло 621 підприємство, які нібито розірвали зв’язки з РФ, але зробили це нелегально.

Найбільше таких бізнесів зареєстровано у Києві — 47 (50,5%), в Одеській області — 8 (8,6%), у Полтавській — 5 (5,4%).

Найчастіше вони займаються гуртовою торгівлею (19,4%), операціями з нерухомістю (12,9%), будівництвом (9,7%), складським господарством (5,4%) та сільським господарством (4,3%). Навіть серед громадських організацій виявлено порушників (3,2%).

Більшість із цих компаній мають річний дохід до 10 млн грн. Водночас 12,9% заробляють від 10 до 100 млн грн, а понад 100 млн грн — лише дві компанії.

Ці бізнеси також регулярно беруть участь у тендерах. Наприклад, компанія “Текстер ЛТД” виграла сім тендерів на 19,6 млн грн, “Велесгард” — один на 19,3 млн грн, а “Ера Мобайл” уклала 37 контрактів на 1,9 млн грн.

У дослідженні зазначили, що з 2022 року в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних компаній із російськими власниками, за винятком окремих випадків, передбачених законом.