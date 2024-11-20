Служба безпеки та Національна поліція викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До організації цих схем причетні п’ятеро осіб з різних регіонів України.

Про це повідомили у СБУ.

“За суми до 20 тис. доларів США вони допомагали ухилянтам уникнути призову і втекти за межі України на підставі фіктивних документів”, — йдеться у повідомленні.

Схеми в Києві

У Києві затримано 35-річного тренера з боксу та студента, які намагалися отримати прибуток від працевлаштування призовників на підприємстві критичної інфраструктури.

Мова йде про одну з найбільших поліграфічних компаній регіону, що має право на бронювання працівників під час воєнного стану. Для реалізації схеми зловмисники використали свої особисті зв’язки в компанії. Наразі триває встановлення всіх осіб, причетних до цієї оборудки.

Хмельниччина

У Хмельницькій області колишньому заступнику начальника обласного ТЦК пред’явлено підозру за продаж фіктивних довідок про психічний розлад військовозобов’язаним.

Потенційні призовники планували використати підроблені документи для ухилення від військового обліку. Для реалізації цієї схеми підозрюваний скористався своїми зв’язками серед посадовців ТЦК та медиків.

Запоріжжя та Прикарпаття

У Запоріжжі “на гарячому” затримали місцевого жителя, коли він брав гроші за фіктивний висновок ВЛК про непридатність до служби за станом здоров’я.

На Прикарпатті затримано 66-річного ділка, який через зв’язки у МСЕК продавав довідки про інвалідність. Це давало можливість чоловікам отримати відстрочку від призову.

За всіма викритими фактами затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за декількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (замах на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене організованою групою);

ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 368 (пособництво у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержанні неправомірної вигоди службовою особою);

ч. 2, 3 ст. 369-2 (зловживання впливом).

Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.