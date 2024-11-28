Колишніх радника з Міноборони та нардепа підозрюють у причетності до схеми на 10 млн доларів при закупівлі форми для ЗСУ в 2022 році.

Про це повідомили в Нацполіції та Офісі генпрокурора.

“Щоб заволодіти бюджетними коштами на замовленні понад 1 000 000 комплектів одягу для українських військових за угодами, які уклали у 2022 році за завищеними цінами, колишній радник ексзаступника міністра оборони вступив у злочинну змову з нардепом II-IV скликань”, — йдеться у повідомленні.

Вказується, що серед учасників оборудки є син депутата та іноземець. Отримані понад 10 млн доларів, які були здобуті завдяки різниці у вартості закупівлі, планувалося розподілити між усіма учасниками злочинної схеми, включаючи експосадовців оборонного відомства.

Організував схему іноземець — шахрай міжнародного масштабу, який неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності у Франції, Іспанії, Туреччині та Індонезії.

Для виконання замовлення він залучив текстильний холдинг у Туреччині та обіцяв його керівникам сприяти в отриманні великого оборонного замовлення завдяки своїм зв’язкам із впливовими українськими чиновниками та політиками.

Турецька сторона повідомила, що ціна виготовлення понад мільйона комплектів військової форми коштуватиме 25,6 млн доларів і видала шахраю довіреність на представлення своїх інтересів. Посередник уклав з Міноборони пʼять угод за завищеними цінами на суму понад 35 млн доларів від імені підконтрольної йому компанії, і тільки після цього підписав контракти на суму 25,6 млн доларів із турецьким швейним холдингом.

Більш ніж 10 млн доларів різниці мали “лягти” в кишені посередника, радника екс-заступника міністра оборони та колишнього нардепа, який лобіював укладання цих контрактів.

“Шахрай надіслав турецькій стороні 10 мільйонів доларів як завдаток. Коли турки відшили форму та доставили її в Україну, посередник перестав виходити з ними на звʼязок і не віддав їм ще понад 10 мільйонів доларів за виконану роботу. Оперативники Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції встановили, що у подальшому організатор афери витратив ці кошти на власний розсуд”, — йдеться у повідомленні.

Встановлено, що отримані кошти учасники афери використовували для придбання елітних автівок, нерухомості, зокрема і за кордоном.

Поліцейські провели 38 обшуків за місцями проживання й роботи причетних до злочинної схеми. Було вилучено документи, автівки, мобільні телефони й компʼютерну техніку, що містять докази скоєних злочинів.

Раднику екс-заступника міністра оборони, колишньому нардепу та його сину оголосили підозру за шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб (ст. 28, ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України).

Вирішується питання про накладення арешту на майно фігурантів. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.