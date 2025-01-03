З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну винесено 44 вироки щодо порушників за використання феєрверків. Більшість цих випадків були пов'язані з адміністративними правопорушеннями та штрафами, але серед покарань є й умовні терміни та реальні ув’язнення. Найбільше вироків було зафіксовано в Києві та Дніпропетровській області.

Про це повідомляє “Опендатабот”.

З 2022 року кількість порушень щодо запуску феєрверків зростала щороку: у 2022 році – п’ять випадків, у 2023-му – 17, а в 2024-му – ще 22. За даними Опендатабот, 52% вироків стосуються кримінальних справ, решта – адміністративних правопорушень.

Заборона на використання піротехніки була введена з початку великої війни, а з 6 листопада 2023 року набув чинності Закон №7438, який заборонив використання, продаж і розповсюдження більшості піротехнічних засобів. Після цього відповідальність за порушення цієї заборони стала більш суворою.

Найбільша кількість вироків була в Києві (11), Дніпропетровській (6) та Одеській (5) областях. Штрафи варіювалися від 54 тис. до 34 тис. гривень, залежно від тяжкості правопорушення. Окрім штрафів, призначалися й умовні терміни та громадські роботи.

Наприклад, на Полтавщині порушник отримав 40 годин громадських робіт за попереднє правопорушення, а в Одесі суд призначив п’ять років і три місяці ув’язнення. У цьому випадку вирішальну роль зіграв уже наявний умовний термін у зловмисника.

Інший чоловік з Миколаєва розпочав 2024 рік з умовним терміном на рік через те, що запустив салют під час повітряної тривоги, чим налякав місцеве населення, яке почуло вибухи.