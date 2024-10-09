Про це повідомила Служба безпеки України.
Засуджена — 28-річна мешканка Олександрії. У телеграм-каналах вона шукала легкого заробітку — там її і помітили російські спецслужби.
Слідство встановило, що на замовлення РФ жінка підпалила службовий пікап співробітника Національної гвардії. Свої дії вона фіксувала на відео. Правоохоронці затримали її на гарячому, одразу після підпалу.
Суд визнав жінку винною за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України — перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань.
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