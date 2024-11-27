В Україні з 19 грудня набирає чинності закон, що посилює покарання за домашнє насильство.

Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в етері “Єдиних новин”.

За словами Павліченко, законодавчі зміни значно покращать захист постраждалих і сприятимуть ефективному притягненню кривдників до відповідальності.

Серед ключових змін:

Дитина визнається потерпілою , якщо домашнє насильство відбувається у її присутності.

, якщо домашнє насильство відбувається у її присутності. Чітке розмежування понять “домашнє насильство” та “насильство за ознакою статі”.

“домашнє насильство” та “насильство за ознакою статі”. Збільшення строку адміністративного затримання кривдника до 12 годин. Крім того, передбачено обов’язкове вивчення потреби в направленні кривдника на корекційні програми.

Зараз у Національній поліції діють 61 мобільна група, яка займається протидією домашньому насильству. Також функціонують спеціалізовані підрозділи, що працюють в обласних центрах та містах з населенням понад 50 000 осіб.