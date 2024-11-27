Про це повідомила заступниця Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко в етері “Єдиних новин”.
За словами Павліченко, законодавчі зміни значно покращать захист постраждалих і сприятимуть ефективному притягненню кривдників до відповідальності.
Серед ключових змін:
- Дитина визнається потерпілою, якщо домашнє насильство відбувається у її присутності.
- Чітке розмежування понять “домашнє насильство” та “насильство за ознакою статі”.
- Збільшення строку адміністративного затримання кривдника до 12 годин. Крім того, передбачено обов’язкове вивчення потреби в направленні кривдника на корекційні програми.
Зараз у Національній поліції діють 61 мобільна група, яка займається протидією домашньому насильству. Також функціонують спеціалізовані підрозділи, що працюють в обласних центрах та містах з населенням понад 50 000 осіб.
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