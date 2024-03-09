Наступного тижня законопроект про дозвіл на мобілізацію засуджених та ув’язнених буде зареєстрований в Верховній раді.

“Я думаю, що наступного тижня він (законопроект, – ред.) буде зареєстрований, а на найближчому засіданні Ради він буде голосуватися в першому читанні й в другому так само. Я очікую, що це буде весною, не пізніше”, – наголосив Малюська.

Він зауважив, що є тисячі ув’язнених та засуджених, які готові стати військовослужбовцями та стати повноправними членами Сил оборони.

“Військові попросили, щоб ми виключили з-під можливої мобілізації тих, хто порушував військову дисципліну та вчиняв злочини під час виконання військового обов’язку. Так само вони не хочуть бачити тих, хто вчиняв злочини проти держави. Тому такі категорії напевно під мобілізацію не потраплять“, – підкреслив міністр.

Він додав, що не очікує затягування розгляду в парламенті цього законопроекту, адже за його словами, він не зустрів жодного депутата, який був би проти.