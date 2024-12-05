За майже три роки повномасштабної війни в Україні загинуло 135 діячів культури та 93 працівників медіа.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій.

“Ці дані не лише про масштаби втрат, а й нагадують про трагічні сторінки нашої історії. Так само як у 20-х — на початку 30-х років ХХ століття сталінський режим знищив покоління українських митців, так і сьогодні росія цілеспрямовано нищить культурну еліту України”, – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що серед загиблих є не лише українці, але й 7 іноземних медійників, які загинули, висвітлюючи події війни в Україні для світової аудиторії.

У Мінкульті зазначили, що систематичні злочини проти журналістів і медіа, вчинені Росією, становлять серйозну загрозу для свободи слова та інформаційної безпеки, підривають демократичні цінності та права людини.