Протягом шести місяців поточного року мобільні оператори встановили майже 2300 нових базових станцій у більш як 300 населених пунктах України.

Про це повідомив віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Мобільні оператори не лише відновлюють знищене обладнання, а й постійно інвестують у покращення наявного. Наприклад, на місяць вони в середньому встановлюють 240 нових базових станцій. За останні пів року — рекордні 2 295+ у понад 300 населених пунктах», — розповів урядовець.

На відео, яке опублікував Федоров, нещодавнє підняття вежі мобільного зв’язку одного з операторів у Київській області. Вона працює в радіусі 10+ кілометрів, і завдяки їй ще у 2 400 людей буде зв’язок, додав міністр.

Федоров також зазначив, що у травні Мінцифри разом із партнерами представили стратегію розвитку електронних комунікацій до 2030 року. Одна з ключових цілей — 98% населення до 2030 року мають мобільний зв’язок та широкосмуговий доступ до інтернету. Зараз цей показник на рівні 91%.