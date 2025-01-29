Детективи Бюро економічної безпеки у Київській області вилучили автомобіль Rolls-Royce Silver Wraith II 1976 року випуску, який намагалися ввезти за фальшивим сертифікатом відповідності екологічним нормам, повідомили у БЕБ та Державній митній службі.

Про це повідомляє БЕБ та Державна митна служба.

Власником авто виявився мешканець Львівської області. Під час митного оформлення з’ясувалося, що сертифікат про відповідність машини стандарту “Євро-2” підроблений. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що авто не відповідає цій нормі.

“Однак, факт видання сертифіката на Rolls-Royce було спростовано, а на запит митників Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мінʼюсту дав висновок про невідповідність Rolls-Royce екологічній нормі “Євро-2″. За їхнім висновком, середня вартість аналогічних автомобілів становить 1,2 млн грн”, – зазначили у Держмитниці.

Слідство встановило, що зловмисники організували нелегальну схему імпорту автомобілів. Соломʼянський районний суд Києва наклав арешт на транспортний засіб.

Детективи Теруправління БЕБ у Київській області за сприяння Київської митниці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів).









В Україні заарештували ретро Rolls-Royce черезневідповідність екологічній нормі Євро-2 // 5 фото