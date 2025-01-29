В Україні заарештували ретро Rolls-Royce черезневідповідність екологічній нормі Євро-2

Про це повідомляє БЕБ та Державна митна служба.
Власником авто виявився мешканець Львівської області. Під час митного оформлення з’ясувалося, що сертифікат про відповідність машини стандарту “Євро-2” підроблений. Київський науково-дослідний інститут судових експертиз підтвердив, що авто не відповідає цій нормі.
“Однак, факт видання сертифіката на Rolls-Royce було спростовано, а на запит митників Київський науково-дослідний інститут судових експертиз Мінʼюсту дав висновок про невідповідність Rolls-Royce екологічній нормі “Євро-2″. За їхнім висновком, середня вартість аналогічних автомобілів становить 1,2 млн грн”, – зазначили у Держмитниці.
Слідство встановило, що зловмисники організували нелегальну схему імпорту автомобілів. Соломʼянський районний суд Києва наклав арешт на транспортний засіб.
Детективи Теруправління БЕБ у Київській області за сприяння Київської митниці здійснюють досудове розслідування за ч. 1 ст. 201-4 КК України (контрабанда підакцизних товарів).
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