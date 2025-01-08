Верховна Рада ухвалила закон, що забороняє джипінг на природоохоронних територіях, зокрема в природно-заповідних зонах. За це рішення проголосували 246 депутатів.

Про це повідомили в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів.

“Заборона “джипінгу” – без перебільшення нова сторінка нашого природоохоронного менеджменту. Шлях до прийняття цього Закону офіційно стартував після запуску петиції “Про врегулювання джипінгу в Україні” у вересні 2022 року. І сьогодні Закон прийнято в цілому”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таке рішення було прийнято з метою збереження екосистем і запобігання шкоди ґрунтам, рослинам та тваринам. За словами представників відомства, джипінг завдає серйозної шкоди довкіллю.

Заборона не стосується працівників заповідників, поліції та інших служб, які використовують транспорт для виконання службових обов’язків.